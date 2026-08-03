«Всё что угодно»: В Общественной палате назвали главный фактор перелома конфликта на Украине

Член Общественной палаты России Александр Асафов выразил мнение, что ключевым фактором, способным изменить ход украинского конфликта, станут не европейские выборы, а внутренняя политическая ситуация в Соединённых Штатах. Так он прокомментировал предположение бывшего британского посла о том, что перелом может наступить после президентских выборов во Франции.

Асафов в беседе с NEWS.ru заявил, что переломным моментом в украинском конфликте может стать любой фактор — от выборов и мидтермов в США до изменения настроения Трампа, который может ужесточить условия, включая отключение Starlink или разведпомощи. Он подчеркнул, что такие события способны радикально изменить ход конфликта. Асафов отметил, что контракт на передачу лицензии на Patriot уже сорвался.

По мнению эксперта, Вашингтон остаётся главным центром принятия решений, и даже неожиданный политический импульс от американского лидера может привести к серьёзным последствиям на линии боевого соприкосновения. В этом смысле, как считает Асафов, роль Франции, несмотря на амбиции Парижа, вторична.

«Победа Марин Ле Пен в президентских выборах во Франции вряд ли повлияет на ход украинского конфликта. В этом смысле Париж — это довольно важный элемент в поддержке [Киева], но не основной, к которому относятся британцы и немцы», — заключил Асафов.

Ранее сообщалось, что реальных перспектив урегулирования конфликта до конца 2026 года почти нет, поскольку предложенные компромиссы неприемлемы для одной из сторон, и ни у Киева, ни у Москвы нет понятной стратегии выхода. Один из украинских переговорщиков сообщил, что стороны в поиске новых идей, так как старые не работают. В Киеве возлагают надежды на визит американских спецпредставителей Уиткоффа и Кушнера во второй половине августа, которые затем могут отправиться в Москву.