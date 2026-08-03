«Старые идеи не работают»: В Киеве почти потеряли надежду на мир в 2026 году

Реальных перспектив урегулирования украинского конфликта до конца 2026 года почти нет. Такую оценку «РБК-Украина» получало в последние недели от представителей украинской власти и зарубежных дипломатов.

По словам собеседников издания, предложенные ранее варианты компромисса оказывались неприемлемыми либо для Москвы, либо для Киева. Один из источников также заявил, что у сторон пока нет понятной стратегии выхода из конфликта.

«Мы находимся в поиске новых идей, поскольку старые не работают», — рассказал изданию один из украинских переговорщиков.

В Киеве определённые надежды связывают с ожидаемым визитом спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По информации «РБК-Украина», американские переговорщики должны приехать во второй половине августа, после чего потенциально могут отправиться в Москву.

Источник издания отметил, что во время встречи стороны попытаются объединить различные предложения и оживить переговорный процесс. Однако конкретного нового плана урегулирования пока нет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что условия Москвы остаются неизменными и боевые действия могут быть прекращены, если Киев примет соответствующие решения.

В июне 2024 года Владимир Путин среди условий прекращения огня называл вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Украинские власти эти требования отвергали.