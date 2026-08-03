В Запорожской области украинский БПЛА ударил по школе

Украинский беспилотник атаковал здание средней школы в селе Водяное Запорожской области. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Об атаке рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

«В селе Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа зафиксирована атака БПЛА противника по средней общеобразовательной школе», — говорится в сообщении.

После удара повреждения получила фасадная часть строения. Кроме того, взрывной волной было выбито остекление. Глава региона уточнил, что в момент атаки в учебном заведении и рядом с ним людей не было. Благодаря этому удалось избежать жертв и пострадавших.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб. Им предстоит оценить масштаб разрушений и установить все обстоятельства случившегося.

Ранее в Запорожской области украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус, перевозивший сотрудников Днепрорудненского железорудного комбината. Транспорт следовал по маршруту Весёлое — Днепрорудное после окончания рабочей смены. Удар был нанесён недалеко от села Малая Белозёрка.