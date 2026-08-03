Минздрав: После атаки БПЛА в Геленджике госпитализированы 17 человек

После атаки беспилотников в Геленджике в больницы доставили 17 человек. Среди госпитализированных находятся двое детей. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным, госпитализированы 17 пострадавших при атаке БПЛА укронацистов в Геленджике, в том числе двое детей», — сказал он.

По его словам, среди пациентов, которым потребовалась госпитализация, находятся двое детей. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. В Минздраве также сообщили, что состояние четырёх пострадавших оценивается как тяжёлое. В их числе — двое несовершеннолетних. Остальным раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в Архипо-Осиповке после падения обломков беспилотника, в результате которого погибли четыре человека, был развёрнут оперативный штаб. К ликвидации последствий происшествия привлекли пять бригад скорой помощи из Геленджика. Для усиления также направили ещё три бригады из Туапсе.