Уволил за предательство: Китайский босс наказал сотрудника, который стыдился своей матери

Основатель китайской компании Henan Kuangshan Crane уволил сотрудника, который не пригласил собственную мать на свадьбу. По словам бизнесмена, причиной стало неуважительное отношение мужчины к родительнице. Об этой истории South China Morning Post рассказал основатель Henan Kuangshan Crane Цуй Пэйджун, которого в Китае нередко называют «самым щедрым боссом страны».

Мужчина не пригласил мать на собственную свадьбу, объяснив это тем, что она «плохо выглядела». Такое отношение к родительнице Цуй счёл недопустимым. Спустя некоторое время бывший сотрудник, по словам бизнесмена, не смог найти новую работу и вновь пришёл в компанию. Он встал перед руководителем на колени и попросил вернуть его на прежнюю должность.

«У меня нет к тебе уважения. Прости, но ты должен уйти», — сказал он.

Вместо восстановления в штате он предложил трудоустроить мать мужчины, сохранив ей такой же уровень зарплаты. Цуй объяснил, что таким образом женщина сможет самостоятельно обеспечить себя в пожилом возрасте. Ранее предприниматель получил известность благодаря крупным премиям сотрудникам и многомиллионным пожертвованиям на образовательные программы.

Ранее в США широкий резонанс получила история юриста Натаниэля Каллертона, который оказался в центре скандала после публикации видео с коллегой. Блогер случайно снял 45-летнего партнёра юридической фирмы Wachtell, Lipton, Rosen & Katz целующимся в Центральном парке Нью-Йорка с 29-летней коллегой Келси Боренцвейг. Ролик быстро стал вирусным и набрал миллионы просмотров.