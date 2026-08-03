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3 августа, 11:38

Уволил за предательство: Китайский босс наказал сотрудника, который стыдился своей матери

Китайский бизнесмен уволил сотрудника за отказ пригласить мать на свадьбу

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini (не является фотографией с места событий)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini (не является фотографией с места событий)

Основатель китайской компании Henan Kuangshan Crane уволил сотрудника, который не пригласил собственную мать на свадьбу. По словам бизнесмена, причиной стало неуважительное отношение мужчины к родительнице. Об этой истории South China Morning Post рассказал основатель Henan Kuangshan Crane Цуй Пэйджун, которого в Китае нередко называют «самым щедрым боссом страны».

Мужчина не пригласил мать на собственную свадьбу, объяснив это тем, что она «плохо выглядела». Такое отношение к родительнице Цуй счёл недопустимым. Спустя некоторое время бывший сотрудник, по словам бизнесмена, не смог найти новую работу и вновь пришёл в компанию. Он встал перед руководителем на колени и попросил вернуть его на прежнюю должность.

«У меня нет к тебе уважения. Прости, но ты должен уйти», — сказал он.

Вместо восстановления в штате он предложил трудоустроить мать мужчины, сохранив ей такой же уровень зарплаты. Цуй объяснил, что таким образом женщина сможет самостоятельно обеспечить себя в пожилом возрасте. Ранее предприниматель получил известность благодаря крупным премиям сотрудникам и многомиллионным пожертвованиям на образовательные программы.

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Милена Скрипальщикова
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