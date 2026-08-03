Пернатый защитник: Попугай-камикадзе сорвал финал бразильского Кубка, влетев в футболиста

Футболисту юношеской команды «Фламенго» пришлось спасаться бегством и падать на газон прямо по ходу матча. Причиной внезапной атаки стал разъярённый попугай.

В Бразилии попугай атаковал футболиста во время матча. Видео © Х / Lord Bebo

Встреча за третье место Кубка Бразилии среди игроков не старше 15 лет между «Фламенго» и «Сеарой» проходила 1 августа. На 17-й минуте попугай ара начал кружить над полем на малой высоте, а затем спикировал на футболиста, владевшего мячом, и попытался клюнуть его. Уходя от столкновения, игрок рухнул на землю.

Судья остановил игру, но почти сразу дал свисток к продолжению, как только птица покинула пределы арены. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Сеары».

Ранее сообщалось, что в подмосковных Бронницах нашли нового хозяина для попугая жако по кличке Пушкин, которого выставили на улицу из салона красоты за нецензурную брань. Птица оскорбляла клиентов и персонал матерными словами, из-за чего стала нежелательной в заведении. Обнаружила попугая постоянная клиентка Лена Панова. Женщина забрала замёрзшую птицу к себе, а прежняя владелица позже не смогла забрать питомца обратно ни домой, ни на работу.