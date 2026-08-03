В Бразилии спустя полтора месяца нашли пропавшего без вести участника ОИ в Токио

Бразильский марафонец Даниэл Феррейра, числившийся пропавшим без вести в штате Сан-Паулу, был найден. Как сообщает издание Expressen, спортсмен уже воссоединился со своей семьей. Подробности обстоятельств его исчезновения и последующего возвращения не разглашаются.

28-летний бразильский марафонец, числившийся пропавшим без вести, нашёлся в Сан-Паулу — его опознал один из прохожих. Спортсмен, который не выходил на связь с 19 июня. Родственники забили тревогу и обратились в полицию лишь в конце июля, когда связь с ним прервалась на долгий срок.

Даниэл Феррейра известен своими спортивными достижениями: он представлял Бразилию на Олимпиаде в Токио, а в 2022 году установил рекорд Южной Америки в марафоне (2:04:51). Однако его карьера была прервана допинговым скандалом: в 2024 году в его пробах нашли три запрещенных препарата, из-за чего атлет получил пятилетнюю дисквалификацию, которая продлится до июля 2029 года.