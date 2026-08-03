Жена нашла пропавшего свердловчанина мёртвым в машине
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Пропавшего жителя Каменска-Уральского Михаила Ошкина обнаружили мёртвым в его автомобиле спустя две недели после исчезновения. Машину нашли гражданская жена 38-летнего мужчины и её подруга, которые решили продолжить поиски самостоятельно, сообщает E1.ru.
Михаил перестал выходить на связь 17 июля. По словам родственников, близкие неоднократно обращались в полицию, однако заявление о пропаже долгое время не принимали. Им сообщили лишь, что автомобиль мужчины попал на камеры по дороге в Екатеринбург.
Отец свердловчанина утверждает, что 24 и 25 июля также приходил в отдел. Сначала его попросили обратиться позднее, а затем заявили, что полицейские якобы связались с Михаилом и убедились, что с ним всё в порядке. Семья настаивает, что этого разговора не было.
Официально заявление приняли только вечером 31 июля, рассказали родственники E1.ru. На следующий день жена Михаила и её подруга сами проехали по предполагаемому маршруту и обнаружили его машину на трассе. В салоне находилось тело мужчины.
Предварительно, Михаил умер за одну-две недели до обнаружения. Причину смерти предстоит установить экспертам. Его мобильный телефон и ключи от автомобиля пока не найдены.
Семья обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить обстоятельства произошедшего. В свердловском главке МВД сообщили E1.ru, что в отношении сотрудников дежурной части отдела полиции № 23 Каменска-Уральского начата служебная проверка.
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