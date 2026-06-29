«Бермудский треугольник» во Владимире и ещё 4 места России, где бесследно пропадают люди

В Красноярском крае снова говорят о загадочном исчезновении. По данным SHOT, семейная пара 43 и 45 лет ещё 20 июня отправилась на сплав по реке Агул в Ирбейско-Саянском округе и перестала выходить на связь. За девять дней спасатели обследовали десятки километров береговой линии и акваторию эхолотом, но не нашли ни людей, ни лодки, ни вещей. Новость сразу связали с другой громкой историей — исчезновением семьи Усольцевых, которая осенью 2025 года ушла на прогулку в районе Кутурчинского Белогорья и тоже пропала бесследно. Расстояние между точками составляет 200 км, тем не менее такие случаи быстро складываются в пугающую карту «смертельных зон». Life.ru рассказывает, какие ещё локации известны необяснимыми исчезновенями людей и пугающими легендами.

Красноярские Столбы

Где находятся Красноярские Столбы и почему там пропадают люди. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Национальный парк «Красноярские Столбы» кажется безопасным местом, поскольку это один из заповедников Красноярска. Туда ходят местные, туристы, спортсмены, семьи с детьми. Маршруты известны, тропы протоптаны, да и рядом город. Однако местность всё равно остаётся скалистым районом с крутыми участками, камнями и мало известными тропами.

В марте 2026 года там пропал Виктор Потаенков. По некоторым данным, мужчина — бывший сотрудник спецназа. Камеры наблюдения зафиксировали, как Виктор ушёл в сторону Столбов почти без вещей. Всё лишнее он оставил в машине, припаркованной неподалёку, будто рассчитывал на короткую прогулку и скорое возвращение. Но после этого его след словно растворился в лесу. Поисковики не нашли ни обрывков яркой куртки, ни следов борьбы с животным, ни признаков падения или другой очевидной беды. Даже опыт посещения Столбов на протяжении 19 лет не спас от трагедии.

Череповецкие болота

Череповецкие болота: карта Борисовского болота, Лапати, Чистого Дора и Жидиховских болот. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

О Череповецких болотах давно ходит дурная слава — люди здесь частенько пропадают. Но местные объясняют это не только невнимательностью на болотах, трясиной, ошибками или беспечностью. Но и мистикой. Люди, бывавшие рядом с болотами, рассказывали о резком страхе, тревоге и ощущении, будто место давит на психику. В пересказах выживших это состояние доходило до тяжёлых приступов панической атаки и навязчивого желания уйти глубже в болото. С этим связывали и трагедии, которые происходили в округе, включая самоубийства.

Легенда о болотном духе держится не только на устных рассказах. В старых записях сельского учителя середины XIX века упоминаются странные звуки, которые он якобы слышал со стороны центра болот. Учитель писал, что его отец тоже считал это место опасным и говорил, будто болото вытягивает силы даже на расстоянии.

Шушмор: легенда о пропавших в мещёрской глуши

Урочище Шушмор: карта аномального места на границе Московской и Владимирской областей. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

На границе Московской и Владимирской областей есть место, которое давно называют одним из самых странных в Мещёре. Урочище Шушмор прячется среди лесов и болот. Для одних это просто труднопроходимая глушь, для других — местный «Бермудский треугольник», о котором десятилетиями рассказывают тревожные истории. Главная особенность Шушмора в том, что здесь почти невозможно отделить факты от пересказов. В публикациях об урочище часто вспоминают магнитные аномалии, странные свечения, искривлённые деревья, необычно крупные растения и даже огромных змей. Учёные объясняют часть таких явлений природными причинами, особенностями почвы, влажностью, болотными газами, перепадами магнитного поля. Но для местных эти объяснения не всегда звучат убедительно.

Самая известная легенда связана с загадочным каменным сооружением, которое якобы видели в глубине урочища*. Очевидцы описывали поляну среди болот, на ней — каменную полусферу около трёх метров в радиусе и остатки столбов с непонятными знаками. Версий много: древнее капище, языческое святилище, следы неизвестного поселения. Проблема в том, что повторно найти это место так и не удалось. Поэтому история живёт скорее как легенда, чем как доказанный археологический факт.

Широкую известность Шушмор получил в конце XX века, когда о нём стали писать газеты. Заголовки были соответствующие: «Проклятое место», «Там, где исчезают люди». Эти публикации закрепили за урочищем мрачный образ, хотя старые рассказы о пропажах ходили здесь задолго до газетного интереса. По местным преданиям, с конца XIX века в районе Шушмора исчезали путники, рабочие, охотники и даже целые обозы. Люди уходили по старым дорогам или пытались пройти через лес и болота, после чего пропадали без следа. Поиски, как утверждают пересказы, часто ничего не давали. Ни вещей, ни тел, ни понятного маршрута.

Кутурчинское Белогорье

Кутурчинское Белогорье: место исчезновения семьи Усольцевых на карте Красноярского края. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Кутурчинское Белогорье стало одним из самых обсуждаемых мест Красноярского края после исчезновения семьи Усольцевых. Сергей, Ирина и их маленькая дочь Арина в сентябре 2025 года отправились на прогулку в районе посёлка Кутурчин. 28-го числа семья ушла на прогулку к горе Буратинка и обратно уже не вернулась. Район прочёсывали спасатели и волонтёры, к поискам подключили беспилотники, с их помощью проверяли труднодоступные участки и большие лесные площади.

Ранее в этом районе исчез 56-летний Геннадий из посёлка Балахта. Он был опытным рыбаком и хорошо знал, как действовать в походных условиях, но домой так и не вернулся. Поисковики выходили на его след, проверяли берега Чулыма, лесные участки и заброшенные дома. По некоторым данным, за последние пару лет в этих краях пропали как минимум семь человек. Среди них кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Владимир Шатыгин, о котором мы ещё поговорим, турист Владимир Ращепкин и Виктор Потаенков, о котором мы писали выше.

Река Мина

Река Мина в Красноярском крае: где пропал Владимир Шатыгин и что известно о поисках. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Недалеко от района, где пропала семья Усольцевых, вспомнили ещё одно исчезновение. В 2019 году у посёлка Мина в Партизанском районе Красноярского края пропал Владимир Шатыгин — опытный ориентировщик, кавалер ордена Мужества и участник ликвидации аварии на ЧАЭС. Он ушёл в лес за ягодами вместе с друзьями. Позже группа разошлась, и к машине вернулись все, кроме него.

На следующий день поиски развернули уже всерьёз. К ним подключились спасатели МЧС, кинологи, волонтёры, местные жители и сыновья пропавшего. Через несколько дней появилась первая зацепка. Рыбаки рассказали, что видели похожего мужчину. По их словам, Владимир вышел из леса раненым и попросил помочь с перевязкой. В какой-то момент вдалеке раздались выстрелы. Мужчина будто бы сказал: «Это мои пацаны меня потеряли», после чего снова ушёл в тайгу. Поиски продолжались несколько месяцев. Родные оставляли в лесных избушках еду, одеяла и записки с просьбой ждать помощи, но всё осталось нетронутым. В ноябре 2019 года активные поиски остановили из-за холодов.

Вы не заметили пугающее географическое сходство в пропаже семьи Усольцевых, Шатыгина и Потаенкова? Все эти люди пропали в одной местности, хотя все локации считаются условно безопасными. В чём же дело? Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу!

Но как в современном мире можно бесследно пропасть? Вероятно, всё дело в человеческой слабости перед природой. Мы уверенно чувствуем себя в городе, вот только тайга, лес или болото — чужая территория, где малейшая ошибка может стоить жизни. А что вы думаете об этих местах? Напишите в комментариях. Кстати, в России есть не только таинственые места, но и слова, которые для одних звучат как что-то родное и понятное, а для других как странный набор букв. Этот тест проверит, насколько хорошо вы чувствуете живую речь регионов, насколько широко у вас развит кругозор или смекалка, если попытаетесь угадать смысл незнакомых слов. Поехали?

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