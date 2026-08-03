Боги Олимпа заселяют Москву — 81 Афина и два Одиссея появились в столице за год

В Москве с начала 2026 года 81 девочка получила имя Афина, а среди мальчиков появились два новорождённых Одиссея. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

Как отметили в ведомстве, имя Афина стало популярнее примерно на 30% по сравнению с прошлым годом. Среди других редких вариантов для детей встречались Дионис, Аид, Афродита и Гера — каждым из этих имён назвали по одному ребёнку.

Некоторые мифологические имена остаются ещё более необычными. В разные годы родители также выбирали для новорождённых имена Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида.

Ранее в Подмосковье рассказали о необычных именах новорождённых с начала года. Среди детей появились девочки с именами Мерседес и Наоми, а мальчики получили имена Залотой, Евсевий, Никодим и Гектор.