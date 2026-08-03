Наркобарон заказал убийство бьюти-блогера, которая рассталась с его сыном

В Мексике задержали одного из руководителей наркокартеля «Халиско Новое поколение» по делу об убийстве популярной блогерши Валерии Маркес, которую застрелили во время прямой трансляции в TikTok. передаёт Mail Online.

Речь идёт о Рамоне Анхеле Альваресе Айяле, известном под прозвищем El R1. Следствие считает, что он мог быть связан с нападением на 23-летнюю инфлюенсершу, погибшую в салоне красоты в штате Халиско.

Трагедия произошла в мае 2025 года. Маркес вела эфир в TikTok, когда к ней подошёл вооружённый мужчина и открыл огонь. Перед нападением девушка ранее говорила подписчикам, что опасается за свою безопасность.

По версии мексиканских властей, причиной расправы могли стать личные отношения блогерши с сыном одного из участников картеля. Следователи утверждают, что молодой человек мог быть связан с организацией убийства, однако он и предполагаемый исполнитель пока остаются на свободе.

После задержания El R1 власти связали его не только с делом Маркес, но и с другими громкими преступлениями. Мужчина считается одним из заметных участников одной из самых влиятельных преступных группировок Мексики.

История убийства вызвала широкий резонанс в стране и вновь привлекла внимание к влиянию наркокартелей на жизнь в отдельных регионах Мексики.

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