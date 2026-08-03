Будут ли квартиры дешеветь? Хуснуллин ответил жестом

Строительство и продажи жилья в России продолжаются, несмотря на сложности с ипотекой. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву.

«Всё строится и продаётся. Есть небольшие задержки реализации из-за ипотеки, но всё нормально», — заверил зампред правительства.

Юнашев также спросил, могут ли россияне рассчитывать на снижение цен на недвижимость. Хуснуллин отвечать на этот вопрос не стал и лишь развёл руками.

Таким образом, вице-премьер подтвердил, что дорогая ипотека задерживает реализацию отдельных проектов, но не сообщил, ожидают ли власти удешевления квартир.