Будут ли квартиры дешеветь? Хуснуллин ответил жестом
Хуснуллин не стал прогнозировать снижение цен на жильё в России
Строительство и продажи жилья в России продолжаются, несмотря на сложности с ипотекой. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву.
«Всё строится и продаётся. Есть небольшие задержки реализации из-за ипотеки, но всё нормально», — заверил зампред правительства.
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Юнашев также спросил, могут ли россияне рассчитывать на снижение цен на недвижимость. Хуснуллин отвечать на этот вопрос не стал и лишь развёл руками.
Таким образом, вице-премьер подтвердил, что дорогая ипотека задерживает реализацию отдельных проектов, но не сообщил, ожидают ли власти удешевления квартир.
Ранее стало известно, что в июне россияне поставили рекорд по досрочному закрытию жилищных кредитов. По данным Объединённого кредитного бюро, на это ушло 130,6 млрд рублей, из которых 71,2 млрд пришлись на полное погашение.
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