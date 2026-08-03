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3 августа, 12:27

От кино до цирка: Москва соберёт юные таланты из России и ещё 17 стран

Представители 17 стран приедут на детский культурный форум в Москву

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

V Международный детский культурный форум пройдёт в Москве 20 и 21 августа. Его участниками станут подростки из разных регионов России и 17 зарубежных стран, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своём канале в МАХ.

Главной темой юбилейного форума станет «Год единства народов России». Её раскроют в ходе творческих встреч и совместных проектов, посвящённых культуре, традициям и многообразию народов страны.

Мероприятие при поддержке Минкультуры России традиционно примет Московский дворец пионеров на Воробьёвых горах. На одной площадке соберутся художники, музыканты, литераторы, кинематографисты, а также представители театрального и циркового искусства в возрасте от 12 до 17 лет.

Программа форума охватит шесть направлений: музыку, хореографию, театр и цирк, кино и анимацию, музеи и изобразительное искусство, а также литературу и журналистику.

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Одним из центральных событий станет конкурс детских инициатив в сфере культуры и искусства. Авторы лучших проектов смогут реализовать свои идеи при поддержке Министерства культуры России.

«Уверена, что этот юбилейный форум подарит участникам много ярких впечатлений, новых знаний и возможностей раскрыть свой творческий потенциал», — написала Ольга Любимова.

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Марина Фещенко
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