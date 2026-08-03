Умит на свободе: Первую тигрицу из России выпустили в дикую природу Казахстана

Взрослую самку амурского тигра по кличке Умит, переданную РФ Казахстану с ещё тремя сородичами, выпустили в дикую природу на территории природного резервата «Иле-Балхаш». Об этом сообщили представители Центра «Амурский тигр» в своём телеграм-канале.

В Казахстане выпустили в дикую природу первого из переданных РФ тигров Умита. Видео © Telegram / Центр «Амурский тигр»

Это событие стало частью межгосударственной программы, направленной на возрождение популяции тигра в Казахстане. Проект вместе ведут природоохранные структуры России и Казахстана, а поддержку оказывает Центр «Амурский тигр».

Тигра перевозят до места выпуска в дикую природу. Фото © Telegram / Центр «Амурский тигр»

Момент освобождения хищницы стал знаковым не только для биологов, но и для высоких гостей. На церемонии присутствовали глава Наблюдательного совета Центра, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, министр экологии Казахстана Ерлан Нысанбаев, а также ключевые фигуры природоохранных ведомств — Иван Кущ и Сергей Арамилев. К происходящему приковали внимание и другие профильные специалисты, участвующие в судьбе проекта.

Тигр Умит бежит по природному массиву. Фото © Telegram / Центр «Амурский тигр»

«Для обеспечения своевременной консультационной, методической и практической помощи в реализации проекта запланировано открытие представительств Центра «Амурский тигр» в Казахстане», — рассказали представители организации.

В центре также проинформировали журналистов РИА «Новости», что в рамках утверждённого специалистами плана первыми в казахстанскую природу выпустили именно тигрицу. Там пояснили, что самцы обычно преодолевают большие расстояния, тогда как самки, напротив, редко уходят далеко от места выпуска. Благодаря этой особенности у специалистов будет возможность проследить за поведением Умит на начальном этапе, когда никто — ни люди, ни сами хищники — ещё не представляет, как будет развиваться ситуация.

Генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев добавил в беседе со СМИ, что хищница теперь находится под круглосуточным наблюдением благодаря современному спутниковому ошейнику — это позволяет специалистам в реальном времени видеть её перемещения и мгновенно реагировать на любые отклонения. Однако это событие — лишь первый этап программы. По словам Арамилева, выпуск самца отложен до тех пор, пока местные эксперты не отточат на практике методы контроля и экстренного реагирования, полученные от российских коллег.

Напомним, последние дни весны ознаменовались важным событием для фауны Казахстана: четыре амурских тигра совершили долгий путь из хабаровской тайги в просторы резервата «Иле-Балхаш». Их временным домом стали специально сконструированные загоны на юге республики, где они должны были набираться сил. Глава России Владимир Путин назвал этот шаг не просто перевозкой зверей, а настоящим мостом дружбы между Москвой и Астаной в деле спасения исчезающих видов. Впоследствии, по взаимному согласию сторон, полосатое семейство обрело официальные имена, каждое из которых стало олицетворением межгосударственного партнёрства и неразрывной связи с дикой природой Евразии. Взрослый самец получил гордое имя Амур, его избранницу нарекли Умит (что с казахского переводится как «Надежда»). Их юных наследников назвали Туран и Уссури, увековечив тем самым географические и культурные коды Центральной и Восточной Азии.

Ранее сообщалось, что из четырёх переданных Казахстану тигров могли выпустить в дикую природу уже в течение месяца двух. Речь шла об Умите и Амуре. Точное решение обещали принять после того, как специалисты убедятся в готовности зверей к самостоятельной жизни.