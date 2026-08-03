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3 августа, 12:32

Инженерная мысль не помогла: В «Кресты» пытались пронести телефоны, спрятанные в обуви

В петербургское СИЗО попытались пронести два телефона в подошве кроссовок

Сотрудники СИЗО-1 изъяли 2 телефона из подошвы кроссовок. Обложка © VK / ГУФСИН России по г. СПб и ЛО

Сотрудники СИЗО-1 изъяли 2 телефона из подошвы кроссовок. Обложка © VK / ГУФСИН России по г. СПб и ЛО

Посетитель СИЗО-1 «Кресты» оборудовал в подошве кроссовок специальный тайник, куда спрятал два мобильных телефона, сим-карту и зарядные устройства. О предотвращении передачи запрещённых предметов отчитались в пресс-службе ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники СИЗО-1 изъяли 2 телефона из подошвы кроссовок. Фото © VK / ГУФСИН России по г. СПб и ЛО

Сотрудники СИЗО-1 изъяли 2 телефона из подошвы кроссовок. Фото © VK / ГУФСИН России по г. СПб и ЛО

Контрабанду выявили сотрудники оперативного отдела и подразделения режима и надзора во время досмотра посылки. Ухищрённый способ маскировки не помог — техника, спрятанная внутри обувной подошвы, была обнаружена с помощью современного досмотрового оборудования.

Сотрудники СИЗО-1 изъяли 2 телефона из подошвы кроссовок. Фото © VK / ГУФСИН России по г. СПб и ЛО

Сотрудники СИЗО-1 изъяли 2 телефона из подошвы кроссовок. Фото © VK / ГУФСИН России по г. СПб и ЛО

«При досмотре посылки, с использованием современного оборудования, сотрудники СИЗО-1 обнаружили и изъяли, спрятанные ухищренным способом в подошве кроссовок 2 мобильный телефона, сим-карту, 2 зарядных устройства и комплектующие к ним. В действиях гражданина усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в сообщении ведомства.

За попытку передачи средств связи лицам, содержащимся под стражей, предусмотрен штраф в размере от 25 до 50 тысяч рублей, а также конфискация изъятого. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Таинственный «лучник» попытался передать наркотики зэкам, пустив стрелу по колонии
Таинственный «лучник» попытался передать наркотики зэкам, пустив стрелу по колонии

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области девятиклассник попытался передать в следственный изолятор конфеты, начинённые мефедроном и метадоном. 17-летний житель Арзамаса действовал по просьбе своего знакомого по имени Дато, отбывающего наказание в СИЗО-3 в Вадском районе. Родители арестанта перевели школьнику деньги, а тот приобрёл сладости и заменил в них начинку запрещёнными веществами. С подготовленной передачей юноша направился в изолятор, но был схвачен.

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Юлия Сафиулина
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