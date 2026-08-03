Инженерная мысль не помогла: В «Кресты» пытались пронести телефоны, спрятанные в обуви

Посетитель СИЗО-1 «Кресты» оборудовал в подошве кроссовок специальный тайник, куда спрятал два мобильных телефона, сим-карту и зарядные устройства. О предотвращении передачи запрещённых предметов отчитались в пресс-службе ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники СИЗО-1 изъяли 2 телефона из подошвы кроссовок. Фото © VK / ГУФСИН России по г. СПб и ЛО

Контрабанду выявили сотрудники оперативного отдела и подразделения режима и надзора во время досмотра посылки. Ухищрённый способ маскировки не помог — техника, спрятанная внутри обувной подошвы, была обнаружена с помощью современного досмотрового оборудования.

Сотрудники СИЗО-1 изъяли 2 телефона из подошвы кроссовок. Фото © VK / ГУФСИН России по г. СПб и ЛО

«При досмотре посылки, с использованием современного оборудования, сотрудники СИЗО-1 обнаружили и изъяли, спрятанные ухищренным способом в подошве кроссовок 2 мобильный телефона, сим-карту, 2 зарядных устройства и комплектующие к ним. В действиях гражданина усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в сообщении ведомства.

За попытку передачи средств связи лицам, содержащимся под стражей, предусмотрен штраф в размере от 25 до 50 тысяч рублей, а также конфискация изъятого. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области девятиклассник попытался передать в следственный изолятор конфеты, начинённые мефедроном и метадоном. 17-летний житель Арзамаса действовал по просьбе своего знакомого по имени Дато, отбывающего наказание в СИЗО-3 в Вадском районе. Родители арестанта перевели школьнику деньги, а тот приобрёл сладости и заменил в них начинку запрещёнными веществами. С подготовленной передачей юноша направился в изолятор, но был схвачен.