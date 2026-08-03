Экс-сенатор Сабадаш получил 12 лет по делу о хищении доли ВЛК

Суд приговорил бизнесмена и бывшего сенатора Александра Сабадаша к 12 годам колонии по делу о хищении доли Выборгского целлюлозно-бумажного комбината. Также ему назначили штраф в размере 897 млн рублей вместе с другими фигурантами дела. Об этом пишет ТАСС.

Второй обвиняемой по делу стала Татьяна Падалко. Суд назначил ей наказание в виде 10,5 года лишения свободы. Ещё одна фигурантка, Анна Морозова, получила 3 года и 5 месяцев колонии.

По версии следствия, фигуранты незаконно завладели долей в компании, связанной с Выборгским целлюлозно-бумажным комбинатом. Размер ущерба, установленный судом, составил 897 млн рублей.

Александр Сабадаш ранее был членом Совета Федерации от Ненецкого автономного округа. В 1990-е годы он получил известность как крупный предприниматель, а среди его активов был и Выборгский ЦБК.

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