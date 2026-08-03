Бублик сменил корт на хруст: 11-я ракетка мира зажгла на Дне Огурца в Суздале

11-я ракетка мира — известный казахстанский теннисист Александр Бублик — стал гостем ежегодного гастрономического фестиваля Праздник огурца, который прошёл в Суздале 1 и 2 августа. Спортсмен поделился впечатлениями от поездки в соцсетях, опубликовав фотографии. В подписи к снимкам он отметил, что получил «живые эмоции» от знакомства с местной кулинарной традицией, в частности от блюда из огурцов и бутерброда с салом.

«Побывали в Суздале, фото без фильтров, живые эмоции от огурца и бутера с салом», — написал Бублик.

Праздник огурца (его ещё часто называют День огурца) является визитной карточкой Суздаля и ежегодно привлекает тысячи туристов. Мероприятие включает ярмарки, конкурсы и дегустации блюд, главным ингредиентом которых выступает огурец — один из символов города.

Напомним, 1 августа в Суздале стартовал 24-й Праздник Огурца, который впервые в истории растянули на два дня. Масштабное действо открылось на территории Музея деревянного зодчества огромным хороводом, символизирующим единство всех собравшихся гостей.