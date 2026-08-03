Медведева «окольцевала» подруг на девичнике в Плёсе

Олимпийская призёрка по фигурному катанию Евгения Медведева начала подготовку к свадьбе с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. Перед торжеством спортсменка провела девичник на Волге и показала кадры с праздника в социальных сетях.

«Окольцевала своих Мусек!!! Девичник. Плёс», — подписала публикацию Медведева.

Праздник прошёл в тёплой атмосфере: близкие подруги фигуристки собрались на теплоходе, где девушки отдыхали, общались и любовались видами реки.

О романе Медведевой и Гайнутдинова стало известно в 2025 году. Пара познакомилась на танцевальном шоу, где спортсменка участвовала, а её будущий муж выступал в качестве партнёра. Позже фигуристка поделилась кадрами с романтичным предложением руки и сердца.

Влюблённые рассказывали, что хотят провести регистрацию брака и свадебное торжество в один день. По словам Медведевой, основная часть организационных вопросов сейчас лежит на ней. Спортсменка объяснила, что восстанавливается после операции и поэтому может уделять подготовке больше времени.