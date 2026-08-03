СБУ сама пришла за «золотой жилой»: Главу управления обвинили во взятках на сотни тысяч долларов
Шарий сообщил о задержании главы управления СБУ в Хмельницкой области за взятки
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Украинский блогер Анатолий Шарий заявил о задержании руководителя управления СБУ в Хмельницкой области Алексея Прокопенко. По его утверждению, силовика подозревают в систематическом получении незаконных выплат.
По словам блогера, правоохранители сначала провели обыск в доме Прокопенко. После этого, как утверждается, сотрудники силовых структур отправились проверять его рабочий кабинет. Шарий заявил, что причиной действий силовиков стало подозрение в регулярном получении взяток. По его данным, предполагаемый ежемесячный объём незаконного дохода мог превышать 200 тысяч долларов.
Также блогер сообщил, что документ о предъявлении обвинений в отношении руководителя управления якобы уже подписал исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский назначил Алексея Голобородько на должность в Николаевском управлении Службы безопасности Украины. Назначение привлекло внимание из-за совпадения фамилии нового сотрудника СБУ с именем главного героя сериала «Слуга народа», которого сыграл сам Зеленский. Именно этот образ стал одним из факторов, повлиявших на дальнейший политический путь украинского лидера.
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