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Регион
3 августа, 13:12

СБУ сама пришла за «золотой жилой»: Главу управления обвинили во взятках на сотни тысяч долларов

Шарий сообщил о задержании главы управления СБУ в Хмельницкой области за взятки

Обложка © YouTube / hromadske

Обложка © YouTube / hromadske

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил о задержании руководителя управления СБУ в Хмельницкой области Алексея Прокопенко. По его утверждению, силовика подозревают в систематическом получении незаконных выплат.

По словам блогера, правоохранители сначала провели обыск в доме Прокопенко. После этого, как утверждается, сотрудники силовых структур отправились проверять его рабочий кабинет. Шарий заявил, что причиной действий силовиков стало подозрение в регулярном получении взяток. По его данным, предполагаемый ежемесячный объём незаконного дохода мог превышать 200 тысяч долларов.

Также блогер сообщил, что документ о предъявлении обвинений в отношении руководителя управления якобы уже подписал исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад.

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Милена Скрипальщикова
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