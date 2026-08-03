Ханжество или деликатность? Почему в русской культуре нельзя говорить о деньгах, сексе и смерти

В российском обществе до сих пор сохраняется негласный запрет на обсуждение трёх ключевых тем: доходов, интимной жизни и смерти. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в комментарии RuNews24.ru объяснил, что это явление имеет глубокие культурные, исторические и религиозные корни.

«Лингвист Максим Кронгауз отмечает, что набор табу — характеристика культуры. Табуируется то, что «значительно выше нас» — Бог, высшие силы, а также интимная сфера и всё «низкое». Деньги, секс и смерть находятся на стыке личного и общественного. Они слишком интимны для публичного обсуждения», — отметил эксперт.

По словам Якубовича, отношение к деньгам в России формировалось под влиянием православия, настороженно относящегося к богатству, а в советское время эта тема была идеологически маркирована. Секс, в свою очередь, долгое время оставался «несуществующей» темой в официальной культуре, и эта инерция сохраняется до сих пор. Смерть также табуирована из-за глубинного страха перед ней, который язык помогает обходить стороной.

Эксперт пояснил, что закрытость в разговорах о сексе и деньгах является одновременно ханжеством, поскольку мы запрещаем себе говорить о важном, что ведёт к невежеству и страхам, и деликатностью, так как эти темы содержат интимность, не предназначенную для публичности. Он подчеркнул, что граница между приватным и публичным должна существовать. Поэтому, по его мнению, это и то, и другое.

Табу, по его мнению, — это не просто запрет, а инструмент структурирования общества, помогающий отделить важное от второстепенного. Однако, чтобы не скатиться в невежество, необходимо учиться говорить на сложные темы честно, но деликатно, особенно в кругу близких.

«Если мы научимся говорить о деньгах, сексе и смерти с уважением, мы не потеряем ни деликатности, ни честности. Мы просто станем чуть более взрослыми», — заключил Якубович.

Ранее профессор отметила, что прилагательное «нишевый» стало главным претендентом на «слово года», поскольку оно обрело необычайную популярность и воспринимается как модный неологизм, хотя давно зафиксировано в словарях. Она пояснила, что слово активно используется для описания продуктов и услуг для узкой аудитории.