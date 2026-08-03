55 часов без сна и 160 км вплавь: Поляк переплыл Балтику и почти свихнулся от галлюцинаций

Польский пловец Бартоломей Кубковски совершил беспрецедентный заплыв через Балтийское море. Спортсмен преодолел около 160 километров за 55 часов, добравшись из Швеции до польского города Дзивнув. Об этом пишет Eurosport Polska.

Испытание стало для него пятым по счёту — предыдущие попытки завершались неудачей. На этот раз Кубковски смог пройти весь маршрут по строгим правилам: без сна, отдыха и помощи со стороны лодки сопровождения.

Чтобы результат признали официально, пловец должен был самостоятельно выбраться из воды на берег. После финиша он рассказал, что из-за сильного недосыпа начал испытывать галлюцинации и с трудом осознавал произошедшее.

«Я вообще не понимаю, что сейчас чувствую», — признался Кубковски после завершения заплыва.

Однако целью спортсмена была не только победа над собой. Во время испытания благотворители собирали деньги для фонда, который помогает детям с онкологическими заболеваниями.

В итоге удалось привлечь почти 600 тысяч польских злотых — около 12,8 млн рублей. Таким образом, экстремальный заплыв стал не только спортивным достижением, но и акцией поддержки для тех, кто нуждается в помощи.

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