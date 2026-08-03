В «Москва-Сити» эвакуировали людей из нескольких башен комплекса

В деловом центре «Москва-Сити» сработала система оповещения. Администрация комплекса включила сирены и принудительно остановила лифты.

Служба безопасности потребовала от всех арендаторов немедленно покинуть помещения. Персонал фирм и посетители спускались по лестницам в плотном потоке. На прилегающей территории образовалось скопление взволнованных сотрудников.

По предварительным данным Mash, причиной переполоха стала выходка одного из местных обитателей. Сейчас профильные службы обследуют здание сантиметр за сантиметром. Угрозы жизни или имуществу не выявлено.

Инженеры уже сняли блокираторы с подъёмных механизмов и вернули системы жизнеобеспечения в штатный режим. Доступ во все башни снова открыт для владельцев пропусков. Работа офисов полностью восстановлена.

Ранее пожар произошёл в Санкт-Петербурге в многоквартирном доме на улице Будапештской. В результате возгорания погибли два ребёнка, ещё одна женщина получила травмы.