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3 августа, 14:02

Адвокат рассказал о состоянии блогера Чекалина после попадания в «Бутырку»

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Адвокат Артёма Чекалина Константин Третьяков сообщил, что блогер находится в удовлетворительном состоянии после помещения в следственный изолятор. По его словам, серьёзных проблем со здоровьем у подзащитного нет. Информацию о самочувствии Чекалина юрист сообщил в комментарии корреспонденту Super.

«У него всё хорошо, в той мере, в которой может быть в СИЗО», — сказал он.

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Ранее адвокат Артёма Чекалина Константин Третьяков сообщил, что блогер не выражает недовольства условиями содержания в СИЗО «Бутырка». По словам защитника, у его подзащитного нет претензий к порядку пребывания в изоляторе. При этом сторона защиты уже обжаловала вынесенный судом приговор.

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Милена Скрипальщикова
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