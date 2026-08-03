Адвокат рассказал о состоянии блогера Чекалина после попадания в «Бутырку»

Адвокат Артёма Чекалина Константин Третьяков сообщил, что блогер находится в удовлетворительном состоянии после помещения в следственный изолятор. По его словам, серьёзных проблем со здоровьем у подзащитного нет. Информацию о самочувствии Чекалина юрист сообщил в комментарии корреспонденту Super.

«У него всё хорошо, в той мере, в которой может быть в СИЗО», — сказал он.

Ранее адвокат Артёма Чекалина Константин Третьяков сообщил, что блогер не выражает недовольства условиями содержания в СИЗО «Бутырка». По словам защитника, у его подзащитного нет претензий к порядку пребывания в изоляторе. При этом сторона защиты уже обжаловала вынесенный судом приговор.