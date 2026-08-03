Операция «Чужая яма»: 4 млн рублей потратили экс-чиновники Красногорска на жалобы на соседей

В Подмосковье вскрылась громкая схема, которую экс-чиновники из Красногорска организовали ради повышения собственного рейтинга в регионе. Для этого они создали целую «фабрику жалоб» на соседние муниципалитеты. Ущерб, по данным следствия, превысил 4 миллиона рублей.

Подмосковные чиновники подняли рейтинг Красногорска на чужих ямах. Видео © Telegram / Baza

Об операции под кодовым названием «Чужая яма» рассказал Telegram-каналу Baza бывший замначальника управления по физкультуре и спорту администрации Красногорска Валентин Олехнович.

По его словам, людей нанимали ездить по муниципалитетам Подмосковья, фотографировать ямы и другие нарушения благоустройства. После этого на основе снимков массово создавались обращения через порталы обратной связи. За одну фотографию платили около 300 рублей, а объём снимков мог достигать двух тысяч в день.

Олехнович утверждает, что позднее при подведомственном учреждении даже создали отдельное подразделение — «Управление аналитики». Работа распространилась на Химки, Одинцово и ещё более 15 муниципалитетов области. Часть исполнителей работала неофициально, а деньги им выплачивали через трёх фиктивно трудоустроенных сотрудников.

По мнению экс-чиновника, схему запустили, чтобы ухудшить показатели других округов и поднять позиции Красногорска в региональном рейтинге. И, судя по всему, цель была достигнута — в 2025 году Красногорск вошёл в число лидеров среди муниципалитетов Московской области.

Однако когда о схеме стало известно, силовики возбудили уголовное дело. Фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Сами обвиняемые вину отрицают и перекладывают ответственность на своих руководителей, которые и поручили организовать эту схему.

Ранее сообщалось, что 2 млн рублей будет выплачено семье пенсионера, который погиб в яме с кипятком. Трагедия произошла 26 ноября 2025 года в Омске.