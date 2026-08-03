Военэксперт раскрыл, каким должен быть ответ РФ на атаку ВСУ по пляжу под Геленджиком

Утром 3 августа украинские дроны атаковали гражданскую инфраструктуру в Архипо-Осиповке под Геленджиком: погибли шесть человек, включая троих детей. Военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин в комментарии сайту MK.ru назвал произошедшее классическим террористическим актом. По его мнению, противник наносит удары по мирному населению в ответ на свои неудачи на фронте, пытаясь запугать людей и дестабилизировать ситуацию в России.

«Чем больше неудач у ВСУ на фронте, тем больше они переходят к терактам против мирного населения, бьют по курортным зонам, по гражданским объектам. Они не могут держать фронт — поэтому переходят к ударам по обычным людям, надеясь запугать население и сорвать курортный сезон. Трагедия в Архипо-Осиповке — прямое тому подтверждение», — заявил Дандыкин.

Специалист заявил, что украинские дроны целенаправленно атакуют южные регионы России, включая курорты, поскольку это почти единственное средство противостояния на фоне развала их позиций на фронте. Он подчеркнул, что удары по тылу и мирным гражданам являются тактикой запугивания и дезориентации населения.

По словам аналитика, ответ должен быть жёстким и неотвратимым. Необходимо не только усилить противодронную оборону, но и перейти к наступательным действиям: уничтожать операторов БПЛА, их места подготовки и склады, а также наращивать удары по всей территории Украины, включая те районы, которые противник считает безопасными.

«За каждый удар по мирным жителям, за каждую детскую жизнь последует мощный ответ. И этот ответ уже идёт — наши удары становятся всё более чувствительными для противника», — резюмировал эксперт, подчеркнув, что Россия обязана остановить террористические атаки и заставить Киев почувствовать страх перед возмездием.

Напомним, в Архипо-Осиповке после падения обломков дрона организован оперативный штаб, глава города Алексей Богодистов выразил соболезнования и пообещал помощь пострадавшим. На месте работают пять бригад скорой из Геленджика, а также вызваны три бригады из Туапсе и специалисты медицины катастроф из Краснодара.