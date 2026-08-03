Путин в Красноярске встретился с губернатором Котюковым

В Красноярске проходят переговоры президента России Владимира Путина с губернатором края Михаилом Котюковым. Глава государства находится в регионе с рабочей поездкой.

До начала переговоров президент посетил финальные мероприятия Всероссийского конкурса «Большая перемена». Также глава государства пообщался со школьниками, которые стали участниками заключительного этапа соревнования.

Михаил Котюков руководит Красноярским краем с 2023 года. За этот период губернатор неоднократно принимал участие в мероприятиях с участием президента. Нынешняя беседа стала первой очной двусторонней встречей Путина и Котюкова после назначения последнего на должность главы региона. Информация о темах, которые стороны обсуждают во время разговора, пока не раскрывается.

Ранее во время встречи с участниками финала конкурса «Большая перемена» Владимир Путин рассказал, что для него означает настоящая победа. Вопрос президенту задал один из школьников, поинтересовавшись, как глава государства лично понимает достижение успеха не только в спорте, но и в других сферах.