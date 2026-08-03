В России зафиксирован рекордный спрос на наличные с начала года

Объём наличных денег в обращении в России по итогам июля вырос на 643,4 млрд рублей. Как свидетельствуют данные Центробанка, это максимальный месячный прирост с начала 2026 года .

По сравнению с июнем показатель увеличился на 43,1%. Июльский результат стал вторым по величине с начала года — больше было только в апреле, когда отток в наличность составил 678,7 млрд рублей.

В ЦБ связывают рост спроса на наличные со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас для текущих платежей, а также с адаптацией к налоговым изменениям. В разгар лета дополнительным фактором становится сезон массовых отпусков.

С учётом июльских данных объем наличности на руках россиян впервые в истории превысил отметку в 21,55 трлн рублей . С начала года прирост наличных составил более 2,1 трлн рублей, что уже достигло верхней границы прогнозного диапазона ЦБ на 2026 год (1,5–2,1 трлн рублей).

Ранее глава «Гознака» Аркадий Трачук сообщил, что введение цифрового рубля приведёт к перераспределению использования наличных и безналичных средств в России. По его словам, цифровой рубль, который Банк России рассматривает как третью форму национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами, не будет напрямую конкурировать с ними, однако повлияет на структуру расчётов.