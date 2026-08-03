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3 августа, 14:21

В России зафиксирован рекордный спрос на наличные с начала года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Объём наличных денег в обращении в России по итогам июля вырос на 643,4 млрд рублей. Как свидетельствуют данные Центробанка, это максимальный месячный прирост с начала 2026 года .

По сравнению с июнем показатель увеличился на 43,1%. Июльский результат стал вторым по величине с начала года — больше было только в апреле, когда отток в наличность составил 678,7 млрд рублей.

В ЦБ связывают рост спроса на наличные со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас для текущих платежей, а также с адаптацией к налоговым изменениям. В разгар лета дополнительным фактором становится сезон массовых отпусков.

С учётом июльских данных объем наличности на руках россиян впервые в истории превысил отметку в 21,55 трлн рублей . С начала года прирост наличных составил более 2,1 трлн рублей, что уже достигло верхней границы прогнозного диапазона ЦБ на 2026 год (1,5–2,1 трлн рублей).

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Ранее глава «Гознака» Аркадий Трачук сообщил, что введение цифрового рубля приведёт к перераспределению использования наличных и безналичных средств в России. По его словам, цифровой рубль, который Банк России рассматривает как третью форму национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами, не будет напрямую конкурировать с ними, однако повлияет на структуру расчётов.

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Наталья Демьянова
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