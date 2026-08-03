Четыре сотрудника ЗАЭС пострадали при подрыве на заминированной дороге

В Энергодаре произошёл подрыв на участке дороги, где находилось взрывное устройство, установленное с помощью беспилотника. Пострадали четыре сотрудника Запорожской АЭС, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Об этом говорится в официальном канале станции.

«Сегодня ночью ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов осуществили дистанционное минирование автомобильных дорог в промышленной зоне и на въезде в Энергодар», — отмечается в сообщении.

Инцидент случился во время движения работников на смену. По данным ЗАЭС, взрыв произошёл на одном из участков, где ранее было размещено устройство при помощи БПЛА. Среди пострадавших оказались сотрудники отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха атомного объекта.

Двое работников получили тяжёлые травмы. Ещё два человека отделались повреждениями лёгкой степени, сейчас всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Несмотря на происшествие, Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме. На предприятии заявили, что сотрудники сохраняют контроль за всеми необходимыми параметрами безопасности.

Представители станции подчеркнули, что подобные инциденты создают угрозу для обычных жителей города. Опасными могут стать маршруты, которыми ежедневно пользуются не только работники объекта, но и экстренные службы. На ЗАЭС также отметили, что целью таких действий, по их оценке, становится не военная инфраструктура, а нарушение нормальной жизни населения и работа критически важного предприятия.

Ранее сообщалось о серии подрывов на заминированных участках в городе. За один день травмы получили шесть мирных жителей. Пострадавших доставили в приёмное отделение МСЧ № 145 для оказания необходимой помощи.