Число госпитализированных в Геленджике достигло 21

В Геленджике после атаки БПЛА госпитализирован 21 человек, включая троих детей. Оперативные данные 3 августа привела пресс-служба Министерства здравоохранения России.

Девять пострадавших, в том числе все трое несовершеннолетних, находятся в тяжёлом состоянии. Ещё 19 человек получили медицинскую помощь амбулаторно. В ведомстве подчеркнули, что пострадавшие обеспечиваются всей необходимой терапией в полном объёме, а специалисты федеральных центров проводят телемедицинские консультации. Координацию оказания помощи взял на себя Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ.

Напомним, в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края в результате падения обломков беспилотников погибли 7 человек. По информации властей, атака была направлена на гражданскую инфраструктуру. Число пострадавших достигло примерно 40 человек, из которых 21 был госпитализирован, а 19 получили медицинскую помощь амбулаторно. Губернатор Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших и поручил мэру Геленджика оказать им всю необходимую поддержку. На местах падения обломков продолжают работать экстренные службы, обстоятельства произошедшего выясняются.