Путин поручил красноярскому губернатору не останавливаться в помощи бойцам СВО

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым поручил ему не снижать темпы работы по поддержке участников специальной военной операции и их семей.

Котюков доложил президенту о системе сопровождения семей военнослужащих, которая выстроена в регионе. По его словам, после подписания контракта с Минобороны на каждую семью заводится социальный паспорт, а за ней закрепляется социальный координатор, работающий в тесной связке с фондом «Защитники Отечества».

«Мы стараемся все бытовые вопросы в постоянном режиме сопровождать и искать необходимое решение там, где у семьи есть определённый запрос», — отметил губернатор.

Он добавил, что регулярно проводит встречи с семьями военнослужащих во время поездок по городам и районам края. Котюков также подчеркнул, что в последнее время количество вопросов от семей участников СВО сокращается.

«То есть степень взаимодействия, координации удаётся наращивать. Стоит только остановиться секунду и…» — начал президент.

«Нельзя останавливаться. Это все сегодня уже понимают», — ответил губернатор, завершив мысль.

Путин, в свою очередь, поручил Котюкову продолжать работу в заданном направлении и не снижать внимания к вопросам поддержки военнослужащих и их близких.

В Красноярске, напомним, проходят переговоры Путина с губернатором Котюковым. Глава государства находится в регионе с рабочей поездкой. До начала переговоров президент посетил финальные мероприятия Всероссийского конкурса «Большая перемена».