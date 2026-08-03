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3 августа, 14:46

Раймонд Паулс выйдет на сцену после лечения: Композитор готовит камерный концерт

Раймонд Паулс выступит с молодой певицей на небольшом концерте 5 августа

Обложка © ITAR-TASS/Беркут Дмитрий

Обложка © ITAR-TASS/Беркут Дмитрий

Известный композитор Раймонд Паулс сообщил о планах выступить 5 августа вместе с молодой исполнительницей. Артист также рассказал о своём состоянии здоровья. Об этом он сообщил в интервью с ТАСС.

«Я буду выступать 5 августа в небольшом зале с молодой очень хорошей певицей», — сказал он.

Рассказывая о самочувствии, Паулс отметил, что продолжает лечение дома.

Маэстро Паулс решил, что Бог ещё не дал ему отмашку на завершение карьеры
Маэстро Паулс решил, что Бог ещё не дал ему отмашку на завершение карьеры

Ранее Паулс отметил 90-летний юбилей. Композитор рассказал о своём самочувствии и сообщил, что, несмотря на возраст, старается сохранять активность и продолжает двигаться. Маэстро также отмечал, что сейчас проходит лечение дома, однако не прекращает творческую деятельность и готовится к новым выступлениям.

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Милена Скрипальщикова
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