Раймонд Паулс выйдет на сцену после лечения: Композитор готовит камерный концерт
Раймонд Паулс выступит с молодой певицей на небольшом концерте 5 августа
Обложка © ITAR-TASS/Беркут Дмитрий
Известный композитор Раймонд Паулс сообщил о планах выступить 5 августа вместе с молодой исполнительницей. Артист также рассказал о своём состоянии здоровья. Об этом он сообщил в интервью с ТАСС.
«Я буду выступать 5 августа в небольшом зале с молодой очень хорошей певицей», — сказал он.
Рассказывая о самочувствии, Паулс отметил, что продолжает лечение дома.
Ранее Паулс отметил 90-летний юбилей. Композитор рассказал о своём самочувствии и сообщил, что, несмотря на возраст, старается сохранять активность и продолжает двигаться. Маэстро также отмечал, что сейчас проходит лечение дома, однако не прекращает творческую деятельность и готовится к новым выступлениям.
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