Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «в центре Европы орудует «террористическое бандформирование», оккупировавшее государственный аппарат Украины». Соответствующий комментарий дипломат дала РИА «Новости» в связи с ударом ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке в Геленджике.

По словам Захаровой, западные институты — НАТО и Евросоюз — окончательно сбросили маски. Официальный представитель МИД заявила, что альянс, который годами декларировал «нулевую терпимость» к террору, сегодня сам стал его соучастником, потворствуя действиям Киева.

Атака на мирных жителей в Архипо-Осиповке, как подчеркнула дипломат, является наглядным свидетельством того, что страны Запада превратились в спонсоров терроризма.

Ранее сообщалось, что число погибших во время удара по пляжу в Геленджике достигло семи человек. Трое убитых — дети. В больницы после случившегося доставили 21 пострадавшего. В общей сложности ранения получили 40 человек.