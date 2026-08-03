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3 августа, 14:47

Захарова: Атака на Геленджик — дело рук террористического бандформирования

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «в центре Европы орудует «террористическое бандформирование», оккупировавшее государственный аппарат Украины». Соответствующий комментарий дипломат дала РИА «Новости» в связи с ударом ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке в Геленджике.

По словам Захаровой, западные институты — НАТО и Евросоюз — окончательно сбросили маски. Официальный представитель МИД заявила, что альянс, который годами декларировал «нулевую терпимость» к террору, сегодня сам стал его соучастником, потворствуя действиям Киева.

Атака на мирных жителей в Архипо-Осиповке, как подчеркнула дипломат, является наглядным свидетельством того, что страны Запада превратились в спонсоров терроризма.

Военкор Коц назвал чистым террором удар ВСУ по пляжу в Геленджике
Военкор Коц назвал чистым террором удар ВСУ по пляжу в Геленджике

Ранее сообщалось, что число погибших во время удара по пляжу в Геленджике достигло семи человек. Трое убитых — дети. В больницы после случившегося доставили 21 пострадавшего. В общей сложности ранения получили 40 человек.

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Наталья Демьянова
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