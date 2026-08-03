МОК отказался комментировать иск Украины против восстановления ОКР

Международный олимпийский комитет не стал комментировать иск Национального олимпийского комитета Украины в Спортивный арбитражный суд (CAS), который касается восстановления статуса Олимпийского комитета России.

«МОК не будет комментировать продолжающееся разбирательство в CAS. Позиция МОК изложена в нашем пресс-релизе от 7 июля 2026 года», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе организации.

Исполком МОК 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России. Тогда же комитет отменил рекомендации для международных спортивных федераций, предусматривавшие ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях.

В тот же день директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод заявил, что решение было принято после контактов как с Олимпийским комитетом России, так и с Национальным олимпийским комитетом Украины.

Теперь окончательную оценку требованиям украинской стороны предстоит дать Спортивному арбитражному суду.

Ранее НОК Украины сообщил, что обратился в CAS с требованием отменить решение исполкома МОК о временном восстановлении статуса ОКР. В организации считают, что оно противоречит положениям Олимпийской хартии.