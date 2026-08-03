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3 августа, 15:01

703 метра над Финским заливом: Проект «Лахта Центра 2» прошёл госэкспертизу

Главгосэкспертиза одобрила проект «Лахта Центра 2» в Петербурге

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Строительство нового небоскрёба «Лахта Центр 2» в Санкт-Петербурге вышло на следующий этап. Проектная документация получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. Об этом говорится в материалах на сайте Единого госреестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.

Документы по строительству многофункционального комплекса в Приморском районе Петербурга прошли государственную экспертизу. Застройщиком проекта выступает компания «Синергия», а техническим заказчиком — «Ренконс». Новый объект станет частью масштабного проекта по развитию территории у Финского залива. Высота будущего «Лахта Центра 2» запланирована на уровне 703 метров, а ещё одного здания комплекса — «Лахта Центра 3» — 555 метров.

В составе небоскрёбов планируют разместить не только офисные пространства, но и общественные объекты: музеи, спортивные площадки, бассейны, рестораны и торговые зоны. Максимальная площадь будущих объектов составит около 411,6 тысячи и 322,6 тысячи квадратных метров. Завершение проектирования запланировано на 2026 год, а строительство комплекса может продолжаться до 2033 года.

Первый небоскрёб «Лахта Центра» высотой 462 метра был введён в эксплуатацию в 2018 году. После появления новых зданий комплекс должен сформировать единый архитектурный ансамбль на побережье Финского залива.

В Петербурге раскрыли высоту новых небоскрёбов «Газпрома»
В Петербурге раскрыли высоту новых небоскрёбов «Газпрома»

Ранее директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что для сохранения исторического центра Санкт-Петербурга необходимо развивать новые городские территории. По его словам, одним из таких направлений может стать район Лахты, где формируется современный городской центр.

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Милена Скрипальщикова
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