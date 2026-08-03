Защитникам объектов КБР от БПЛА установили выплаты по 100 тысяч рублей

Контрактники, участвующие в защите важных объектов Кабардино-Балкарии от ударов беспилотников, будут ежемесячно получать по 100 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал глава республики Казбек Коков.

Выплата предусмотрена для граждан, которые входят в состав мобильных огневых групп и заключили контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооружённых сил России.

Речь идёт об участниках специальных сборов, направленных на защиту критически важных объектов и систем жизнеобеспечения на территории региона.

«Постановляю установить меру социальной поддержки в 2026 году в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 100 тыс. рублей лицам, входящим в состав мобильных огневых групп, из числа граждан, заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооружённых Сил РФ и направленных на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения на территории КБР от ударов беспилотных летательных аппаратов», — говорится в документе.

Средства на перечисления выделят из резервного фонда правительства Кабардино-Балкарии. Мера поддержки будет действовать в течение 2026 года. Другие условия предоставления денег в указе не уточняются.

Ранее Life.ru писал, что в Госдуме предложили ввести выплаты семьям за 5 и 10 лет брака. Люди получают деньги на День семьи, любви и верности, например, на пятидесятилетнюю годовщину. Депутат считает, что государству необходимо поддерживать именно молодые семьи.