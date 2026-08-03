«А вдруг всё рухнет»: Почему миллениалы работают до изнеможения даже при стабильном доходе

Миллениалы часто оказываются в ловушке бесконечной работы: они берут дополнительные проекты, годами откладывают деньги и редко позволяют себе отдых, даже имея стабильный доход. Психолог Наталья Наумова объяснила, что за этим поведением стоит не тяга к роскоши, а глубинный страх однажды остаться без средств.

По словам специалиста, корни этой тревоги лежат в детстве. Многие представители поколения росли в эпоху финансовых кризисов, когда их родители месяцами не получали зарплату и вынуждены были экономить на всём. Этот опыт сформировал у них ощущение нестабильности мира и ожидание новых потрясений.

«Многие видели, как их родители месяцами не получали зарплату, как семье приходилось буквально выживать и жёстко экономить. Поэтому у части людей сформировался очень сильный страх: а вдруг это повторится со мной? Мир кажется нестабильным и ненадёжным, и возникает ощущение, что в любой момент всё может рухнуть», — объяснила в беседе с интернет-изданием Regions.ru Наумова.

Она отметила, что те, кто столкнулся с серьёзными деньгами в детстве, чаще испытывают тревогу во взрослой жизни. Они работают на пределе и даже не позволяют себе тратить заработанное, постоянно ожидая новой беды. Одним из способов снизить напряжение является создание финансовой подушки безопасности, которая даёт ощущение контроля.

«Когда человек знает, что у него есть запас средств хотя бы на несколько месяцев, уровень тревоги заметно снижается. Это абсолютно разумное решение, которое помогает чувствовать себя увереннее», — сказала психолог.

Однако, как подчеркнула эксперт, одних накоплений недостаточно. Детские установки часто глубоко укоренены, и их можно проработать только с помощью специалиста, возвращаясь к пугающим ситуациям и отделяя реальные риски от надуманных страхов.

Наумова заключила, что люди часто уходят в работу и не замечают, как проходит жизнь, надеясь обезопасить себя, но при этом упускают важное — взросление детей, разрушение отношений, потерю друзей и ухудшение здоровья, и в итоге теряют то, ради чего стремились заработать. Она призвала находить баланс между работой и жизнью, что не только улучшает качество жизни, но и меняет взгляд на финансовое благополучие.

Ранее эксперты, изучив динамику доходов, пришли к выводу, что поколение Z (родившиеся с 1997 по 2012 год) начало карьеру в более выгодных условиях, чем миллениалы, которые выходили на рынок после кризиса 2008 года. В 24 года поколение Z конца 1990-х зарабатывало на 12% больше сверстников десятилетней давности, а рождённые в начале 2000-х — больше, чем любое поколение с 1950-х годов.