Власти Севастополя вернули школы и детсады к очному режиму

Все школы Севастополя с 1 сентября начнут учебный год в очном формате. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

При этом отдельные параметры образовательного процесса будут определять с учётом актуальной обстановки. Речь идёт, в частности, о продолжительности уроков и расписании занятий.

Детские сады также вернутся к обычному режиму работы. Дополнительные ограничения для дошкольных учреждений пока не анонсированы. Одновременно власти решили отменить четвёртые смены в летних лагерях. Другие подробности организации отдыха детей не приводятся.

Ранее режим работы образовательных учреждений и лагерей в Севастополе корректировали в зависимости от оперативной ситуации.

Ранее Life.ru писал, что в Севастополе женщина погибла при атаке БПЛА, ещё два человека ранены. Кроме того, в больницу доставили 79-летнего мужчину с множественными осколочными ранениями. Также травмы получила 55-летняя горожанка — у неё диагностировали ожоги, однако от госпитализации пострадавшая отказалась.