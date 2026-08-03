Власти Севастополя вернули школы и детсады к очному режиму
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Все школы Севастополя с 1 сентября начнут учебный год в очном формате. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
При этом отдельные параметры образовательного процесса будут определять с учётом актуальной обстановки. Речь идёт, в частности, о продолжительности уроков и расписании занятий.
Детские сады также вернутся к обычному режиму работы. Дополнительные ограничения для дошкольных учреждений пока не анонсированы. Одновременно власти решили отменить четвёртые смены в летних лагерях. Другие подробности организации отдыха детей не приводятся.
Ранее режим работы образовательных учреждений и лагерей в Севастополе корректировали в зависимости от оперативной ситуации.
Ранее Life.ru писал, что в Севастополе женщина погибла при атаке БПЛА, ещё два человека ранены. Кроме того, в больницу доставили 79-летнего мужчину с множественными осколочными ранениями. Также травмы получила 55-летняя горожанка — у неё диагностировали ожоги, однако от госпитализации пострадавшая отказалась.
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