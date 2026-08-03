Треш-стримеров Shkilla и Аркадэ проверят за издевательства над инвалидами

Прокуратура Брянской области проверит деятельность треш-стримеров Shkilla и Аркадэ. Разбирательство началось после обращения в Генпрокуратуру России, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По её словам, поводом стали многочисленные жалобы жителей региона. Они утверждают, что блогеры ежедневно проводят трансляции с издевательствами над инвалидами, сиротами и людьми с психическими расстройствами.

Зрителям якобы предлагают переводить деньги за выполнение унизительных и жестоких заданий. Теперь правоохранителям предстоит изучить содержание эфиров и дать правовую оценку происходящему.

«Дело в том, что ранее судимые за издевательства над инвалидом и незаконный оборот порнографических материалов треш-стримеры после выхода на свободу продолжили свою деструктивную деятельность», — заявила Мизулина.

Она добавила, что создатели контента уже привлекались к ответственности, однако после освобождения вернулись к трансляциям.

«Ждём от правоохранительных органов мер по полному пресечению этой деятельности», — заключила глава Лиги безопасного интернета.

Ранее Life.ru сообщал о требовании проверить треш-блогеров из Великих Лук. Поводом стали ролики, на которых мужчина оскорблял и избивал женщину, в том числе когда она держала на руках младенца. С запросом к главе СК Александру Бастрыкину обратилась депутат Госдумы Ксения Горячева.