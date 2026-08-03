«Он смотрел, как я плачу»: Экс‑возлюбленная Гуфа обвинила его в абьюзе и изменах

Блогерша Разият Салахова объявила об окончательном разрыве отношений с Гуфом (Алексеем Долматовым) и публично обвинила рэпера в многочисленных изменах. Эмоциональное заявление она разместила в своём Telegram-канале.

«Он смотрел, как я плачу, по камере, когда мы расставались, с другими тёлками. Просто я в шоке! Какой ты монстр. Ты просто не человек! Насколько можно быть гнилым, чтобы делать такие вещи!» — написала девушка.

По её словам, рэпер систематически унижал её перед другими женщинами и получал от этого удовольствие. Салахова рассказала, что после одного из расставаний Гуф через камеры видеонаблюдения смотрел, как она рыдает, и делал это не в одиночестве, а в компании любовниц.

Кроме того, блогерша утверждает, что музыкант пересылал посторонним девушкам её личные сообщения с признаниями в любви и откровениями о душевной боли. Эти послания становились поводом для насмешек. Сама Салахова охарактеризовала трёхлетнюю связь как жизнь с абьюзером и добавила, что её разрывает от боли из-за чудовищного обращения со стороны человека, которому она была так сильно предана.

Напомним, что пара уже расходилась в августе 2025 года. В феврале этого года Салахова похвасталась, что они решили возобновить отношения. Причём они неоднократно расставались и снова сходились. В один из периодов Гуф и Разият даже перестали общаться и заблокировали друг друга, поскольку девушка была обижена на поведение музыканта.