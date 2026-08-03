В Петербурге ищут руферов, которые забрались на крышу Нахимовского училища

В Петербурге двое руферов проникли на крышу Нахимовского военно-морского училища и взобрались на башню здания. О розыске экстремалов сообщил телеграм-канал 78.

Руферы забрались на крышу Нахимовского училища в Петербурге. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ

Неизвестные преодолели ограждения и поднялись на высоту примерно в 60 метров. Весь подъём грозил трагедией при любом неосторожном шаге. Забравшись на башенку режимного объекта Министерства обороны, нарушители затем скрылись, спустившись вниз по водосточной трубе.

Руфинг остаётся одной из застарелых проблем города, несмотря на постоянные задержания и блокировки тематических сообществ в интернете. Представители этой субкультуры проникают на высотные здания, трубы, краны и мосты ради эффектных кадров, которые позже публикуют в сети.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии совместно с охраной Государственного Эрмитажа задержали двух руферов, забравшихся на крышу Зимнего дворца. Охрана оперативно перекрыла возможные пути спуска, после чего прибывшие на место росгвардейцы задержали обоих злоумышленников. Одного из них доставили в 78-й отдел полиции, а второму потребовалась медицинская помощь: с жалобами на плохое самочувствие он был госпитализирован бригадой скорой помощи.