Пара влюблённых руферов забралась на шпиль Кунсткамеры в Петербурге

Двое руферов забрались на шпиль Кунсткамеры в Санкт-Петербурге и сняли экстремальную фотосессию на вершине здания. Видео с опасной прогулки пара опубликовала в социальных сетях.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/kzrv__

На кадрах видно, как молодой человек и девушка стоят на армиллярной сфере — модели Солнечной системы, которая находится на самой высокой точке знаменитого здания. После подъёма экстремалы начали позировать и снимать происходящее на камеру.

Для пары это не первое подобное восхождение. Ранее они уже забирались на другие крыши и городские шпили. Теперь опубликованными кадрами могут заинтересоваться правоохранительные органы — им предстоит оценить законность проникновения на объект.

В последнее врем в интернете особенно набирают популярность видео с экстремальными подъёмами на высотные сооружения. Ранее в Петербурге задержали двух руферов, которые проникли на крышу Зимнего дворца. В Москве полиция также разыскивала молодого человека, забравшегося на шпиль высотки на Котельнической набережной. Руфер оседлал луч звезды на высоте около 180 метров и опубликовал кадры восхождения.

А российские руферы Иван Биркус и Анжела Николау и вовсе устроили помолвку на шпиле Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке на высоте 443 метра. После задержания полицией им предъявили обвинения, в том числе за незаконное проникновение и создание угрозы безопасности.