МИД Швеции вызвал российского дипломата из-за ситуации на Украине

В Швеции вызвали временного поверенного в делах России. Об этом сообщили на сайте шведского Министерства иностранных дел.

Как сказано в тексте, встреча с российским дипломатом прошла 3 августа в Стокгольме.

По данным МИД, поводом для вызова послужила ситуация на Украине.

Ранее сообщалось, что 6 июля в МИД России пригласили посла Швеции в Москве Кристину Юханнессон. Ей выразили решительный протест из-за того, что в ночь на 2 июля два беспилотника вновь атаковали российское посольство в Стокгольме. Шведской стороне указали на бездействие местных властей и правоохранителей, а также потребовали обеспечить безопасность российских дипучреждений.