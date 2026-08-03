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3 августа, 16:31

МИД Швеции вызвал российского дипломата из-за ситуации на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / byggarn.se

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / byggarn.se

В Швеции вызвали временного поверенного в делах России. Об этом сообщили на сайте шведского Министерства иностранных дел.

Как сказано в тексте, встреча с российским дипломатом прошла 3 августа в Стокгольме.

По данным МИД, поводом для вызова послужила ситуация на Украине.

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Ранее сообщалось, что 6 июля в МИД России пригласили посла Швеции в Москве Кристину Юханнессон. Ей выразили решительный протест из-за того, что в ночь на 2 июля два беспилотника вновь атаковали российское посольство в Стокгольме. Шведской стороне указали на бездействие местных властей и правоохранителей, а также потребовали обеспечить безопасность российских дипучреждений.

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Вероника Бакумченко
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