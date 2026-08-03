Вторая за двое суток группа мигрантов высадилась в Испании

На побережье материковой Испании возле Альхесираса — ближайшего к Сеуте крупного порта — высадилась уже вторая за 48 часов группа мигрантов. Об этом РИА «Новости» рассказал сотрудник местных правоохранительных органов.

По его словам, сообщение о прибытии лодки поступило в экстренные службы утром. Собеседник агентства проинформировал о том, что установить точную численность находившихся на борту лиц на текущий момент не представилось возможным.

Само судно полицейские нашли брошенным недалеко от маяка Пунта-Карнеро. Ни возле лодки, ни в округе людей не оказалось. Их поиски пока не прекращаются.

Текущая высадка стала третьим случаем за последние двое суток, когда лодка пересекла пролив и добралась до испанской земли. Предыдущие две, замеченные в воскресенье, доставили на берег 17 пассажиров.

А ранее марокканские власти сообщили, что во время наплыва мигрантов в Сеуту погибли 11 человек. Один из них сорвался со скалы рядом с городом. Ещё десять утонули, когда пытались пересечь границу. Тогда сообщалось, что проверка данных о возможных новых жертвах продолжается.