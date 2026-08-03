МВД Марокко: Решения судов Испании создали новую модель миграции

Испанские судебные решения, ограничившие немедленную депортацию нелегальных мигрантов, стали одним из факторов появления нового способа проникновения в страну, заявило МВД Марокко. По версии ведомства, неверная трактовка этих решений сформировала у части людей представление, что попытка попасть в Сеуту вплавь позволит избежать быстрого выдворения.

Марокканские власти утверждают, что именно вокруг судебной практики возникла новая модель нелегальной миграции: пересечение границы через море с расчётом на то, что после прибытия на испанскую территорию мигранты смогут остаться в стране. В МВД отметили, что распространению таких ожиданий способствовали публикации в интернете, искажающие смысл решений испанских судов.

При этом ведомство связало массовые попытки попасть в испанские анклавы Сеута и Мелилья не только с судебным фактором, но и с деятельностью сетей, занимающихся перевозкой мигрантов, а также с распространением ложной информации. Около 40 тыс. человек пытались добраться до Сеуты, ещё примерно 1,1 тыс. направились к Мелилье. В результате попыток пересечения границы погибли 11 человек. Один человек погиб после падения со скал возле Сеуты, ещё десять утонули при попытке добраться до анклава морским путём. Эти данные основаны на информации пограничных служб и систем наблюдения.

МВД сообщило, что после произошедшего были усилены меры контроля на сухопутной и морской границах, а прокуратура начала расследование для установления обстоятельств событий и возможной причастности организаторов нелегальных переходов.

Ранее власти Испании приняли экстренные меры по сдерживанию миграционного потока в Сеуте, установив у побережья 500-метровое плавучее заграждение. Ситуация в анклаве по-прежнему напряжённая: тысячи нелегалов остаются в городе. Некоторые мигранты добровольно покидают территорию из-за нехватки еды и враждебного отношения местных жителей. В то же время западные спецслужбы считают, что кризис спровоцировал король Марокко. По их мнению, монарх хотел надавить на испанского премьера Педро Санчеса, который планировал закупать газ у Алжира.