В Белгородской области БПЛА атаковал коммерческий объект, есть пострадавшие

В посёлке Яковлево Белгородской области беспилотник атаковал коммерческий объект. Ранения получили два мирных жителя. Об этом рассказали в оперштабе региона.

Женщина пострадала от осколка, задевшего руку. Медики оказали ей помощь на месте, однако от госпитализации она отказалась. У мужчины диагностировали множественные осколочные ранения грудной клетки и голени. Бригада скорой помощи доставляет его в городскую больницу № 2 Белгорода.

В результате удара также повреждены фасад здания и навес. Осколками или взрывной волной задело семь автомобилей. На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее Life.ru писал, что за два месяца число атак на Белгородскую область выросло более чем вдвое. По данным региональных властей, только за 1 и 2 августа расчёты ПВО и подразделения противодействия БПЛА уничтожили 54 беспилотника.