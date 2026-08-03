Вызванный в МИД Швеции российский дипломат указал на атаки ВСУ на ЗАЭС

В ходе визита в МИД Швеции российский дипломатический представитель озвучил официальную позицию РФ по вопросу ударов украинских вооружённых сил по гражданским целям. Об этом заявили ТАСС в российском посольстве в Стокгольме.

«Со своей стороны изложили официальную позицию России в связи с ударами ВСУ по гражданским объектам и инфраструктуре на территории Российской Федерации. При этом особо акцентировали внимание на непрекращающихся нападениях киевского режима на ЗАЭС», — отметили в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что в Швеции вызвали временного поверенного в делах России. По данным МИД, поводом для вызова послужила ситуация на Украине.