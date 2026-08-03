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3 августа, 17:19

Вызванный в МИД Швеции российский дипломат указал на атаки ВСУ на ЗАЭС

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

В ходе визита в МИД Швеции российский дипломатический представитель озвучил официальную позицию РФ по вопросу ударов украинских вооружённых сил по гражданским целям. Об этом заявили ТАСС в российском посольстве в Стокгольме.

«Со своей стороны изложили официальную позицию России в связи с ударами ВСУ по гражданским объектам и инфраструктуре на территории Российской Федерации. При этом особо акцентировали внимание на непрекращающихся нападениях киевского режима на ЗАЭС», — отметили в дипмиссии.

Украинский БПЛА ударил недалеко от реакторного отделения ЗАЭС
Украинский БПЛА ударил недалеко от реакторного отделения ЗАЭС

Ранее сообщалось, что в Швеции вызвали временного поверенного в делах России. По данным МИД, поводом для вызова послужила ситуация на Украине.

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Наталья Демьянова
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