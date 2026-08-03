«Кровавый водопад» в Антарктиде оказался морем возрастом более миллиона лет

Учёные обнаружили новые доказательства того, что питающая антарктический «Кровавый водопад» красная вода имеет древнее морское происхождение. На это указали микроорганизмы, сохранившие связь с океанической средой. Об этом пишет Mail Online.

Необычный поток вытекает из ледника Тейлора в Сухих долинах Мак-Мердо. Его насыщенный красный цвет объясняется богатым железом рассолом: при контакте с воздухом металл окисляется и окрашивает воду.

Исследователи изучили 167 образцов воды, воздуха и донных отложений. В районе водопада они нашли гораздо больше организмов, связанных с морской средой, чем в других частях окружающей полярной пустыни.

Учёные считают, что морская вода попала в долину во время более тёплого периода, когда уровень океана был выше. Позднее море отступило, ледник продвинулся вперёд и запечатал солёный резервуар под толщей льда.

Рассол мог оказаться в ловушке более миллиона лет назад. Даже после столь долгой изоляции в нём сохранилось сообщество микроорганизмов, приспособившихся к темноте, холоду и недостатку кислорода.

Теперь генетические данные помогут специалистам точнее определить, когда именно древнее море оказалось отрезано от океана. Находка также показывает, как жизнь способна переживать резкие перемены климата и существовать в одной из самых суровых сред на Земле.

Ранее Life.ru писал, что крупнейший в мире ледник Туэйтса в Антарктиде может разрушиться в ближайшие месяцы. Эксперты разошлись в оценках: одни предрекают климатический коллапс, другие советуют не драматизировать.