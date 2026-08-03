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3 августа, 17:50

В Новгородской области частный самолёт аварийно сел на мелководье Ильменя

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Новгородской области частный легкомоторный самолёт Л-4 совершил экстренную посадку на мелководье озера Ильмень. Инцидент произошел в районе Аркадского залива, недалеко от деревни Малое Лучно.

По информации регионального управления МЧС, на борту находились два человека — они не пострадали и самостоятельно выбрались на берег. Сейчас на месте работают спасатели, выясняются причины случившегося.

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Ранее сообщалось, что в Бодайбинском районе Иркутской области перестал выходить на связь самолёт Cessna 182, выполнявший мониторинг лесопожарной обстановки. На борту находились два человека — лётчик-наблюдатель и командир воздушного судна.

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Наталья Демьянова
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