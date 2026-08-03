В Новгородской области частный самолёт аварийно сел на мелководье Ильменя

В Новгородской области частный легкомоторный самолёт Л-4 совершил экстренную посадку на мелководье озера Ильмень. Инцидент произошел в районе Аркадского залива, недалеко от деревни Малое Лучно.

По информации регионального управления МЧС, на борту находились два человека — они не пострадали и самостоятельно выбрались на берег. Сейчас на месте работают спасатели, выясняются причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в Бодайбинском районе Иркутской области перестал выходить на связь самолёт Cessna 182, выполнявший мониторинг лесопожарной обстановки. На борту находились два человека — лётчик-наблюдатель и командир воздушного судна.