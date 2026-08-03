Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 августа, 19:00

Зеленский анонсировал «Карпатскую инициативу» с Сербией, Венгрией и Польшей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Dmytro Larin

Владимир Зеленский анонсировал появление нового международного объединения под названием «Карпатская инициатива». Соответствующая запись появилась в его Telegram-канале.

Экс-комик пояснил, что участниками формата станут государства, связанные не только географическим соседством и геополитикой, но и общим интересом к Карпатам. По замыслу Зеленского, инициатива рассчитана на страны, которые не хотят поставлять Украине оружие, однако готовы выстраивать с ней экономическое сотрудничество.

«Нам нужны будут в будущем программы для Карпат — для финансов, туризма, экономики, безопасности. И опять-таки, не только для украинских Карпат. Там и мы, и Румыния, и Австрия, и Сербия, и Венгрия, и Польша, и Чехия, Словакия. Эта инициатива-это то, вокруг чего можно нам всем объединиться», — написал Зеленский.

Трамп кинул Зеленского: У Украины заканчиваются средства ПВО
Трамп кинул Зеленского: У Украины заканчиваются средства ПВО

Ранее Владимир Зеленский вновь обратился к западным странам, требуя ускорить передачу зенитно-ракетных комплексов Patriot и соответствующих боеприпасов. Он заявил, что союзники не передают имеющиеся у них ракеты для систем ПВО. Бывший комик подчеркнул, что Украине критически необходимы дополнительные пакеты вооружений, и возложил ответственность за проволочки на отсутствие политической воли у партнёров. По словам Зеленского, мир располагает требуемыми комплексами, и сейчас принципиально важно, чтобы правительства западных стран наконец приняли соответствующие решения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar