Кузнецов и Шлейхер взяли серебро в прыжках в воду на чемпионате Европы в Париже

Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебро чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. В синхронных прыжках с трёхметрового трамплина россияне набрали 408,99 балла.

Победу одержали немцы Лоу Массенберг и Джонатан Шауэр, получившие 423,84 балла. Бронза досталась итальянцам Стефано Белотти и Маттео Санторо с результатом 386,07 балла. Кузнецов и Шлейхер выступали в нейтральном статусе.

36-летний Кузнецов — серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года и чемпион мира. Незадолго до европейского первенства спортсмен получил тяжёлую травму на тренировке: он порвал связку, перенёс операцию и прошёл реабилитацию. Серебро в Париже стало для него успешным возвращением на крупную международную арену.

28-летний Шлейхер выступает как на трёхметровом трамплине, так и на десятиметровой вышке. В 2025 году он вместе с Русланом Терновым завоевал серебро чемпионата мира в синхронных прыжках с десяти метров, а в мае 2026-го выиграл с Кузнецовым чемпионат России на трёхметровом трамплине.

Ранее сборная России завоевала серебро в командных соревнованиях по прыжкам в воду на чемпионате Европы в Париже. В смешанной четвёрке выступили Надежда Трифонова, Екатерина Беляева, Григорий Иванов и Руслан Терновой, участвующие в турнире в нейтральном статусе. После первого этапа россияне лидировали с преимуществом почти в 20 баллов благодаря удачным сольным прыжкам Трифоновой и Иванова. Во второй части программы итальянцы перехватили инициативу, а Беляева и Терновой не смогли сохранить лидерство, уступив соперникам 26,4 балла.